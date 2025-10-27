POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

Zweibrücken, Homburger Straße / 25.10.2025, 19:35 Uhr (ots) - Zu einem Auffahrunfall an einer Lichtzeichenanlage kam es am Samstagabend an der Kreuzung Homburgerstraße/ Freudenbergerhofstraße. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer lies sich durch einen in der Nähe im Einsatz befindlichen Streifenwagen der Polizei ablenken, nahm nicht wahr, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten musste und ...

mehr