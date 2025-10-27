PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 25.10.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Homburger Straße abgestellten, grauen E-Scooter der Marke Segway. Der Schaden wird auf ca. 600.- Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 27.10.2025 – 08:58

    POL-PIZW: Diebstahl eines vorderen Kennzeichens/Zeugen gesucht

    Dietrichingen (ots) - Bislang unbekannte Täter entwendeten im Zeitraum von Sonntag, 19.10.2025, 06.00 Uhr bis Sonntag, 26.10.2025, 16.00 Uhr das vordere Kennzeichen mit Pirmasenser Kennung an einem Wohnmobil der Marke Fiat, welches in der Waldstraße zum Parken abgestellt war. Der Schaden dürfte sich auf 100.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 15:46

    POL-PIZW: Leichtverletzt nach Auffahrunfall

    Zweibrücken, Homburger Straße / 25.10.2025, 19:35 Uhr (ots) - Zu einem Auffahrunfall an einer Lichtzeichenanlage kam es am Samstagabend an der Kreuzung Homburgerstraße/ Freudenbergerhofstraße. Ein 54-jähriger PKW-Fahrer lies sich durch einen in der Nähe im Einsatz befindlichen Streifenwagen der Polizei ablenken, nahm nicht wahr, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug an einer roten Lichtzeichenanlage anhalten musste und ...

    mehr
  • 26.10.2025 – 15:44

    POL-PIZW: Mehrere Verkehrsverstöße durch E-Scooter-Fahrerin

    Zweibrücken, Herzog-Wolfgang-Straße- 25.10.2025, 09:45 Uhr (ots) - Ohne Versicherungskennzeichen mit einem E-Scooter auf dem Gehweg unterwegs war eine 35-jährige Frau am Samstagmorgen in der Ixheimer Straße in Zweibrücken. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Herzog-Wolfgang-Straße ergaben sich Anzeichen, dass die E-Scooter-Fahrerin unter dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren