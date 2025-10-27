POL-PIZW: Diebstahl eines E-Scooters/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Am Samstag, 25.10.2025, in der Zeit von 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen in der Homburger Straße abgestellten, grauen E-Scooter der Marke Segway. Der Schaden wird auf ca. 600.- Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
Kontaktdaten für Presseanfragen:
Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz
