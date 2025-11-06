Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Diebstahl auf Autobahn-Baustelle
Schalksmühle (ots)
Unbekannte haben zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montagmorgen diverses Material von einer Baustelle an der A45 gestohlen. Als die Mitarbeiter am Montag zu ihrer Baustelle zwischen Sterbecker Talbrücke und Rahmedetalbrücke kamen, stellten sie fest, dass drei Paletten mit Plattenpfosten, eine Gitterbox mit Material und ein Paket Kästen fehlten. Sie erstatteten Anzeige bei der Polizei. (cris)
