POL-MK: Diebstahl auf Autobahn-Baustelle

Lüdenscheid (ots) - Ein Lüdenscheider erstattete gestern Strafanzeige bei der Polizei wegen eines so genannten "Sextortion" Falles. Er war kurz zuvor über einen Messengerdienst von einer vermeintlichen Frau angeschrieben worden. Im Verlaufe des Chats zeigte er sich freizügig und verschickte intime Bilder. Was dann folgte waren Geld-Forderungen. Andernfalls werde man die soeben erlangten Aufnahmen verbreiten. Der ...

mehr