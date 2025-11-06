Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Verkehrssicherheitstag mit Dunkelzelt, Polizeimotorrad und Quiz

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei schlägt am kommenden Samstag (8. November) ein Zelt im Sterncenter auf. Ge-meinsam mit dem Sterncenter und der Verkehrswacht gestaltet das Team der Verkehrsunfall-prävention/Opferschutz der Polizei MK einen Verkehrssicherheitstag. Von 10 bis 18 Uhr gibt es in der 2. Etage Spiel, Infos und Tests rund um die Sicherheit im Straßenverkehr.

Wer noch Tipps für den Kauf neuer Wintermode braucht, der kann sich im Dunkelzelt um-schauen. Dort demonstriert die Polizei den Vorteil heller oder sogar fluoreszierender Kleidung bei schlechter Sicht. Die Verkehrswacht bietet Seh- und Reaktionstests. Kinder können mit einer Aktionskarte verschiedene Stationen ablaufen. Dabei gibt es unter anderem ein Ver-kehrsschilder-Suchspiel und eine Leucht-Rucksack-Aktion. Unter allein Teilnehmern wird ein Sterncenter-Gutschein verlost. Die Polizei lädt ein, bei einem "Funkeln-im-Dunkeln-Quiz" mitzumachen. Kinder dürfen sich auf einem echten Polizeimotorrad fotografieren lassen. Na-türlich stehen Mitarbeiter der Verkehrswacht und Polizeibeamtinnen und -beamte bereit, um Fragen rund um die Verkehrssicherheit zu beantworten. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell