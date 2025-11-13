Polizei Bielefeld

POL-BI: Mindestens 10 Taten in sieben Wochen - Täterin in Haft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Nach einem räuberischen Diebstahl am Mittwoch, 12.11.2025, in einem Geschäft an der Bahnhofstraße, konnte eine polizeibekannte Tatverdächtige festgenommen werden. Sie sitzt jetzt in Haft.

Eine 22-jährige Frau betrat gegen 11:15 Uhr ein Bekleidungsgeschäft nahe der Zimmerstraße, griff sich zwei Damenjacken und Jeanshosen aus den Auslagen und wollte damit den Laden verlassen. Als die Ladendetektivin die Diebin ansprach, bedrohte diese die Detektivin und flüchtete in Richtung Bahnhof.

Die eingesetzten Polizisten fanden im Nahbereich hinter einem PKW eine der Jacken sowie abgerissene Preisschilder. Eine Frau, auf die die von der Zeugin durchgegebene Personenbeschreibung zutraf, entdeckten sie am Bielefelder Hauptbahnhof. Sie hielt eine entwendete Jeanshose in den Händen und war mit einer gestohlenen Jacke und Hose, an denen sich noch die Sicherungsmagneten befanden, bekleidet. Die Beamten nahmen die geständige Diebin vorläufig fest.

Die drogenabhängige polizeibekannte 22-Jährige ohne festen Wohnsitz mit deutscher Staatsangehörigkeit ist in der Vergangenheit mit zahlreichen Diebstahlsdelikten aufgefallen. Von den letzten sieben Wochen liegen derzeit 10 Strafanzeigen gegen sie vor. Die 22-Jährige wurde noch am selben Tag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell