Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe-Durlach - Mehrere Fahrzeuge beschädigt - Polizei sucht nach Geschädigten

Karlsruhe (ots)

In der Nacht auf Freitag registrierte die Polizei Manipulationen an gleich mehreren Fahrzeugen im Bereich Durlach.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand manipulierten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Freitag an mindestens zwölf geparkten Fahrzeugen mittels Luftablassen der Autoreifen in Karlsruhe-Durlach.

An den betroffenen Fahrzeugen wurden Schriften hinterlassen, die Hinweise auf eine ideologische Motivation zulassen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen und mögliche weitere Geschädigte, sich unter 0721 666 -5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

