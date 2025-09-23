Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Karlsruhe (ots)

Ein 19-jähriger Motorradfahrer kollidierte am Montagmorgen in Karlsruhe-Mühlburg mit einem Transporter und zog sich hierbei schwere Verletzungen.

Nach aktuellem Kenntnisstand fuhr der 19-Jährige gegen 10:50 Uhr auf der Neureuter Straße in Fahrtrichtung Süden. Zur selben Zeit beabsichtigte ein 64-Jähriger kurz vor der Abzweigung in die Rheinstraße mit seinem Transporter von einem Parkplatz auf die Neureuter Straße einzufahren. Hierbei übersah er offenbar den bevorrechtigten Zweiradfahrer. Der Motorradfahrer konnte in der Folge nicht mehr ausweichen, stieß mit dem hinteren Teil des Transporters zusammen und stürzte von seinem Kraftrad auf die Straße.

Aufgrund des Sturzes erlitt der 19-Jährige schwere Knie- und Armverletzungen. Ein alarmierter Rettungswagen transportierte den Verletzten daraufhin in nahegelegenes Krankenhaus. Der 64-Jähriger blieb unverletzt.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 25.000 Euro.

Franz Henke, Pressestelle

