Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Kind von Pkw erfasst - Polizei sucht nach Zeugen

Karlsruhe (ots)

Ein 11-Jähriger passierte am Mittwochmittag einen Fußgängerüberweg in Waghäusel und wurde hierbei von einem Auto seitlich erfasst und verletzt.

Nach derzeitigem Kenntnisstand überquerte der Junge gegen 12:10 Uhr einen Fußgängerüberweg der Haslacher Straße in Laufrichtung Trifelstraße. Hierbei bemerkte er, dass ein die Haslacher Straße in Fahrtrichtung Wiesentaler Straße fahrender Audi seine Geschwindigkeit nicht minderte. Noch bevor der 11-Jährige dem nahenden Fahrzeug ausweichen konnte wurde er von diesem offenbar seitlich erfasst und prallte mit dem Arm auf die Motorhaube. Der Audis entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle in bislang unbekannte Richtung.

Der 11-Jährige erlitt in Folge des Zusammenpralls eine leichte Verletzung im Hüftbereich.

Der hellblaue Audi soll mit zwei Männern und zwei kleinen Kindern auf der Rückbank besetzt gewesen sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum hellblauen Audi und dem Fahrer geben können, sich unter 07256 9329-0 mit dem Polizeirevier Philippsburg in Verbindung zu setzen.

Franz Henke, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell

