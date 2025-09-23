Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Polizei sucht Zeugen nach Wohnungseinbruch in Bruchsal

Karlsruhe (ots)

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter am Montag, in der Zeit zwischen 08:40 Uhr und 15:15 Uhr, über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in der Karl-Berberich-Straße in Bruchsal. Ob im Zuge des Einbruches Gegenstände entwendet wurden ist momentan noch Gegenstand der aktuellen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Karlsruhe unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Anja Hamerski, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell