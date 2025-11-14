PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Geldautomatensprengungen im Höxter, Paderborn und Warburg - neue Erkenntnisse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Höxter, Paderborn und Warburg - Die Bielefelder Ermittler des Kriminalkommissariats für Delikte der Organisierten Kriminalität bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der andauernden Fahndung nach den Tatverdächtigen zu den drei Geldautomatensprengungen zwischen Freitag, 17.10.2025, und Freitag, 07.11.2025, und geben neue Details bekannt.

Für die Kriminalbeamten stehen derzeit drei maskierte Männer im Fokus ihrer Ermittlungen, die bei der Tatausführung niederländisch gesprochen haben sollen. Möglicherweise haben sich die drei Personen in dem Tatzeitraum zwischen dem 17.10.2025 und dem 07.11.2025 im ländlichen Raum von Höxter, Paderborn und Warburg durchgehend aufgehalten beziehungsweise sind dort untergetaucht.

Die Tatverdächtigen sollen in einem hochmotorisierten, dunklen Audi unterwegs gewesen sein. Als Besonderheit verfügte der Pkw über durchgehende Leuchten im Heckbereich.

Die Polizei fragt, wem sind die Personen und der beschriebene Audi aufgefallen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 21 / 0521/545-0

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6139493

Zweite Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6149965

Dritte Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6153590

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 14.11.2025 – 10:12

    POL-BI: Medikamente aus Apotheke gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Brake - In der Nacht von Freitag auf Samstag, 08.11.2025, brach ein unbekannter Täter in eine Apotheke an der Braker Straße ein. Der Täter entwendete Medikamente. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem aktuellen Kenntnisstand warf der Täter eine Scheibe des Geschäfts an der Braker Straße, in Höhe Waagestraße, ein und betrat die Räumlichkeiten. Dort nahm er diverse Medikamente an ...

    mehr
  • 14.11.2025 – 08:44

    POL-BI: Dritte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und der Polizei Bielefeld zu einem Brand eines Mehrfamilienhauses in Lage - MK "Gericht"

    Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Lippe / Lage - Wie berichtet brach in der Nacht auf Sonntag, 07.09.2025, gegen 02:50 Uhr, ein Feuer in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Gerichtstraße aus. Alle im Haus befindlichen Personen konnten sich aus dem Gebäude retten. Sowohl das Obergeschoss als auch die ...

    mehr
  • 13.11.2025 – 14:50

    POL-BI: Dieb an der "Tüte" erwischt

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Ein polizeibekannter und drogenabhängiger 35-jähriger Mann wurde am Mittwoch, 12.11.2025, auf frischer Tat ertappt und schließlich an der Herbert-Hinnendahl-Straße festgenommen. Gegen 09:20 Uhr beobachtete ein 50-jähriger Mann aus Gerolsheim, dass ein 35-jähriger Mann seinen BMW X3 aufbrach und den Innenraum nach Wertsachen durchsuchte. Nach der Tat an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren