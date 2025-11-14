Polizei Bielefeld

POL-BI: Nachtrag zu: Geldautomatensprengungen im Höxter, Paderborn und Warburg - neue Erkenntnisse

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Höxter, Paderborn und Warburg - Die Bielefelder Ermittler des Kriminalkommissariats für Delikte der Organisierten Kriminalität bitten die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der andauernden Fahndung nach den Tatverdächtigen zu den drei Geldautomatensprengungen zwischen Freitag, 17.10.2025, und Freitag, 07.11.2025, und geben neue Details bekannt.

Für die Kriminalbeamten stehen derzeit drei maskierte Männer im Fokus ihrer Ermittlungen, die bei der Tatausführung niederländisch gesprochen haben sollen. Möglicherweise haben sich die drei Personen in dem Tatzeitraum zwischen dem 17.10.2025 und dem 07.11.2025 im ländlichen Raum von Höxter, Paderborn und Warburg durchgehend aufgehalten beziehungsweise sind dort untergetaucht.

Die Tatverdächtigen sollen in einem hochmotorisierten, dunklen Audi unterwegs gewesen sein. Als Besonderheit verfügte der Pkw über durchgehende Leuchten im Heckbereich.

Die Polizei fragt, wem sind die Personen und der beschriebene Audi aufgefallen?

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 21 / 0521/545-0

Erste Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6139493

Zweite Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6149965

Dritte Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6153590

