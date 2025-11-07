Polizei Bielefeld

POL-BI: Geldautomatensprengung in Warburg

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Warburg - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 07.11.2025, sprengten unbekannte Täter einen Geldautomaten am Stiepenweg. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand gelangten unbekannte Täter gegen 04:00 Uhr in das Geschäftsgebäude am Stiepenweg, in Höhe Ahornweg. Dort sprengten sie einen Geldautomaten einer Bankfiliale und flüchteten anschließend mit einem dunklen hochmotorisierten Auto in Richtung Brakel.

Ob die Unbekannten bei ihrer Tat Geld erlangten ist bislang unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden. Nach dem derzeitigen Stand wurde bei der Tat niemand verletzt.

Sollten Fotos oder Videos des Tatgeschehens vorliegen, laden Sie diese bitte im Hinweisportal der Polizei NRW hoch: https://nrw.hinweisportal.de/

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und sensibilisiert: Neben einer unmittelbaren Flucht über die Landesgrenze hinweg, besteht auch die Möglichkeit, dass sich die Tätergruppe samt Fahrzeug im ländlichen Umland des Tatortes verstecken könnte. Sollten Bürgerinnen und Bürger verdächtige Bewegungen an Gebäuden, Scheunen und abgelegenen Arealen bemerken, wird darum gebeten unmittelbar die Polizei zu informieren. Behalten Sie einen sicheren Abstand zum Tatfahrzeug und möglichen Tatverdächtigen.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu Tatverdächtigen oder mit verdächtigen Beobachtungen beim Kriminalkommissariat 21 unter der 0521/545-0.

