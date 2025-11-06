PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Raub auf Kiosk gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Räuber bedrohte am Mittwoch, den 05.11.2025, eine Kassiererin mit einer Waffe. Ihm gelang anschließend mit seiner Beute die Flucht.

Gegen 20:55 Uhr betrat ein Mann den Kiosk an der Otto-Brenner-Straße Ecke Spindelstraße. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Spindelstraße.

Das Opfer beschrieb den Täter als athletisch und mit braunen Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke der Marke North Face, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern. Die Kapuze der Jacke trug der Räuber auf dem Kopf und eine weiße Maske im Gesicht.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

