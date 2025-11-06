POL-BI: Täter nach Raub auf Kiosk gesucht
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Räuber bedrohte am Mittwoch, den 05.11.2025, eine Kassiererin mit einer Waffe. Ihm gelang anschließend mit seiner Beute die Flucht.
Gegen 20:55 Uhr betrat ein Mann den Kiosk an der Otto-Brenner-Straße Ecke Spindelstraße. Er bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe und verlangte die Herausgabe von Geld. Mit seiner Beute flüchtete er in Richtung Spindelstraße.
Das Opfer beschrieb den Täter als athletisch und mit braunen Augen. Er war bekleidet mit einer schwarzen Regenjacke der Marke North Face, einer schwarzen Hose und weißen Sneakern. Die Kapuze der Jacke trug der Räuber auf dem Kopf und eine weiße Maske im Gesicht.
Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.
