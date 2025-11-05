PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Kellereinbruch verhindert: Täter mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses störte am späten Dienstag, 04.11.2025, einen Einbrecher, der sich an der Kellertür an der Straße Auf dem Niederen Esch zu schaffen machte.

Der Bielefelder nahm gegen 23:45 Uhr verdächtige Geräusche wahr und entdeckte eine Person, die an der Kellertür hantierte. Dabei nutzte sie offensichtlich die Taschenlampe des Smartphones.

Als der Bielefelder das Haus verließ und auf den Mann zuging, ergriff dieser die Flucht in Richtung der Straße Auf dem Langen Kampe.

Der Täter war etwa zwischen 34 und 36 Jahre alt und hatte eine korpulente Figur. Seine Haare waren blond, kinnlang, gelockt und zurückgegelt. Er trug Dreitagebart, eine Brille, dunkle Kleidung und schwarze Schuhe mit weißem Emblem.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 11:32

    POL-BI: Tödlicher Unfall auf A2-Parkplatz

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / A2 - Am Dienstag, 04.11.2025, überrollte ein Sattelschlepper einen Mann auf dem A2-Parkplatz "Marburg". Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Der Parkplatz blieb für die Unfallaufnahme bis zum späten Nachmittag gesperrt. Gegen 12:15 Uhr wurde der Rettungsdienst über einen schweren Unfall auf dem A2-Parkplatz "Marburg", zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:00

    POL-BI: Radfahrerin kollidiert mit Autospiegel

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Eine Radfahrerin befuhr am Dienstag, 04.11.2025, einen Fahrradschutzstreifen in entgegengesetzte Richtung und kollidierte mit einem Auto in einer Linkskurve. Gegen 17:25 Uhr befuhr eine 30-jährige Bielefelderin die Straße Twellbachtal in Richtung Wertherstraße. Zunächst befuhr sie den rechten Fahrbahnrand. Bei Beginn des Fahrradschutzstreifens für die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren