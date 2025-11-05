Polizei Bielefeld

POL-BI: Kellereinbruch verhindert: Täter mit Beschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses störte am späten Dienstag, 04.11.2025, einen Einbrecher, der sich an der Kellertür an der Straße Auf dem Niederen Esch zu schaffen machte.

Der Bielefelder nahm gegen 23:45 Uhr verdächtige Geräusche wahr und entdeckte eine Person, die an der Kellertür hantierte. Dabei nutzte sie offensichtlich die Taschenlampe des Smartphones.

Als der Bielefelder das Haus verließ und auf den Mann zuging, ergriff dieser die Flucht in Richtung der Straße Auf dem Langen Kampe.

Der Täter war etwa zwischen 34 und 36 Jahre alt und hatte eine korpulente Figur. Seine Haare waren blond, kinnlang, gelockt und zurückgegelt. Er trug Dreitagebart, eine Brille, dunkle Kleidung und schwarze Schuhe mit weißem Emblem.

Hinweise zu dem Täter nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

