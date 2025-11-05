PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: Radfahrerin kollidiert mit Autospiegel

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Kirchdornberg - Eine Radfahrerin befuhr am Dienstag, 04.11.2025, einen Fahrradschutzstreifen in entgegengesetzte Richtung und kollidierte mit einem Auto in einer Linkskurve.

Gegen 17:25 Uhr befuhr eine 30-jährige Bielefelderin die Straße Twellbachtal in Richtung Wertherstraße. Zunächst befuhr sie den rechten Fahrbahnrand. Bei Beginn des Fahrradschutzstreifens für die entgegengesetzte Fahrtrichtung wechselte sie verbotswidrig auf die linke Straßenseite, um den Schutzstreifen zu nutzen. In der nächsten längeren Linkskurve kam ihr ein 57-jähriger Bielefelder mit einem Dacia Logan entgegen. Der Autofahrer konnte aufgrund des Gegenverkehrs nicht ausweichen, wodurch die 30-Jährige vom rechten Außenspiegel getroffen wurde. Sie stürzte, erlitt leichte Verletzungen und wurde vom alarmierten Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Die 30-Jährige gab an, irrtümlich davon ausgegangen zu sein, dass der Fahrradschutzstreifen in beide Richtungen zu befahren sei. Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang an das Rechtsfahrgebot.

