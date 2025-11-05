POL-BI: Diebstahl aus Transporter an Innenstadt Baustelle
Bielefeld (ots)
MK / Bielefeld - Mitte - Auf dem Jahnplatz ist der Fahrer eines Firmenwagens am Montag, 03.11.2025, Opfer eines Diebstahls geworden. Die Polizei sucht nach Zeugen und Hinweisen auf einen Dieb, der einen Rucksack entwendete.
Ein 48-jähriger Mitarbeiter einer Firma aus Bergkamen hatte einen Mercedes Sprinter an einem Gebäude eines Gastronomiebetriebs auf dem Jahnplatz abgestellt. Zwischen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr war er mit Ladetätigkeiten beschäftigt. Während er zwischenzeitlich das Objekt aufsuchte, war der Transporter mit Kennzeichen aus dem Kreis Unna unverschlossen. In dem genannten Zeitraum verschwand sein Rucksack mit persönlichen Gegenständen aus der Fahrerkabine.
Die Polizei bittet um Hinweise an:
Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0
