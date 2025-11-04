PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte Untersuchungshaft in kurzer Zeit

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Sonderkommission Innenstadt nahm am Samstag, 01.11.2025, einen polizeibekannten Mann an der Feilenstraße vorläufig fest, dem der erwerbsmäßige Handel mit Drogen vorgeworfen wird. Er ist bereits der vierte Drogendealer innerhalb von drei Wochen, der von den SOKO-Beamten erwischt wurde und nun in U-Haft gehen muss.

Beamte der SOKO fuhren am Samstagabend Streife in der Bielefelderin Innenstadt. Gegen 19:20 Uhr entdeckten sie auf einer Parkfläche an der Feilenstraße einen polizeibekannten Mann, der sich erneut verdächtig verhielt. Sie sprachen ihn an und kontrollierten den 28-jährigen Bielefelder. Kurz nachdem er seine Ausweispapiere an die Beamten übergeben hatte, ergriff er die Flucht. Den Polizisten gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen und vorläufig festzunehmen.

Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf diverse Betäubungsmittel, sowie einen dreistelligen Geldbetrag in szenetypischer Stückelung. In einer Umhängetasche hatte der 28-Jährige Substanzen bei sich, bei denen es sich vermutlich um Marihuana, Kokain und Ecstasy handelte.

Anschließend durchsuchten die Beamten seine Wohnung, wo sie weitere Betäubungsmittel und Bargeld fanden. Außerdem stellten sie einen Laptop, drei Mobiltelefone und zwei Apple Watches sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte.

Der bekannte Drogendealer steht nun abermals in Verdacht mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Am Sonntag 02.11.2025, ordnete ein Haftrichter deshalb die Untersuchungshaft gegen den 28-Jährigen mit guineischer Staatsangehörigkeit an.

Erst am Freitag, 24.10.2025, und Mittwoch, 29.10.2025, wurden zwei Drogendealer an der sogenannten "Tüte" erwischt. Auch sie mussten die Untersuchungshaft antreten.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6148436

Eine Dealerin wurde bei Kontrollen am Dienstag, 14.10.2025, an der "Tüte" gestellt und ging in Untersuchungshaft.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6138291

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Bielefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Weitere Meldungen: Polizei Bielefeld
Alle Meldungen Alle
  • 04.11.2025 – 12:41

    POL-BI: Einbrecher wecken Bewohner

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Dalbke - Zwei unbekannte Täter brachen am Montagabend, 03.11.2025, ihren Einbruch ab, als eine Bewohnerin aufwachte. Die Polizei sucht Zeugen. Gegen 20:40 Uhr versuchten zwei unbekannte Personen über eine Terrassentür, in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Menkebach, einzubrechen. Als die schlafende Bewohnerin von den Einbruchsgeräusche aufwachte, machte sie sich bemerkbar. Die Täter ergriffen sofort die Flucht in eine unbekannte ...

    mehr
  • 04.11.2025 – 12:39

    POL-BI: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen

    Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Am Montag, 03.11.2025, wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Baucontainer am Semmelweisweg, in Höhe Rudolf-Hardt-Weg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute. Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter den Container an einer Baustelle zwischen 16:00 Uhr am Freitag, 31.10.2025, und 07:00 Uhr am Montag, 03.11.2025, gewaltsam auf. Aus dem Innenraum ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren