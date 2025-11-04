Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte Untersuchungshaft in kurzer Zeit

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Sonderkommission Innenstadt nahm am Samstag, 01.11.2025, einen polizeibekannten Mann an der Feilenstraße vorläufig fest, dem der erwerbsmäßige Handel mit Drogen vorgeworfen wird. Er ist bereits der vierte Drogendealer innerhalb von drei Wochen, der von den SOKO-Beamten erwischt wurde und nun in U-Haft gehen muss.

Beamte der SOKO fuhren am Samstagabend Streife in der Bielefelderin Innenstadt. Gegen 19:20 Uhr entdeckten sie auf einer Parkfläche an der Feilenstraße einen polizeibekannten Mann, der sich erneut verdächtig verhielt. Sie sprachen ihn an und kontrollierten den 28-jährigen Bielefelder. Kurz nachdem er seine Ausweispapiere an die Beamten übergeben hatte, ergriff er die Flucht. Den Polizisten gelang es jedoch, den Mann zu überwältigen und vorläufig festzunehmen.

Bei seiner Durchsuchung stießen sie auf diverse Betäubungsmittel, sowie einen dreistelligen Geldbetrag in szenetypischer Stückelung. In einer Umhängetasche hatte der 28-Jährige Substanzen bei sich, bei denen es sich vermutlich um Marihuana, Kokain und Ecstasy handelte.

Anschließend durchsuchten die Beamten seine Wohnung, wo sie weitere Betäubungsmittel und Bargeld fanden. Außerdem stellten sie einen Laptop, drei Mobiltelefone und zwei Apple Watches sicher, bei denen es sich um Diebesgut handeln könnte.

Der bekannte Drogendealer steht nun abermals in Verdacht mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Am Sonntag 02.11.2025, ordnete ein Haftrichter deshalb die Untersuchungshaft gegen den 28-Jährigen mit guineischer Staatsangehörigkeit an.

Erst am Freitag, 24.10.2025, und Mittwoch, 29.10.2025, wurden zwei Drogendealer an der sogenannten "Tüte" erwischt. Auch sie mussten die Untersuchungshaft antreten.

Eine Dealerin wurde bei Kontrollen am Dienstag, 14.10.2025, an der "Tüte" gestellt und ging in Untersuchungshaft.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell