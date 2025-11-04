POL-BI: Werkzeuge aus Baucontainer gestohlen
Bielefeld (ots)
FR / Bielefeld / Eckardtsheim - Am Montag, 03.11.2025, wurde die Polizei über einen aufgebrochenen Baucontainer am Semmelweisweg, in Höhe Rudolf-Hardt-Weg, informiert. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.
Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Täter den Container an einer Baustelle zwischen 16:00 Uhr am Freitag, 31.10.2025, und 07:00 Uhr am Montag, 03.11.2025, gewaltsam auf. Aus dem Innenraum entwendeten sie einen Makita-Stemmhammer, eine Akku-Flex von Makita, zwei Wavin-Pressbacken, ein Makita-Doppel-Ladegerät, zwei Geberit-Pressbacken, vier Makita-Einzelladegeräte sowie mehrere Akkus von Makita und eine Sackkarre.
Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zum Tatgeschehen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.
