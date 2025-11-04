Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit Gehhilfe gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Ein Dieb verwickelte am Montag, 03.11.2025, einen Bielefelder in einem Einkaufszentrum an der Bahnhofstraße in ein Gespräch und stahl dessen Geld.

Ein 52-jähriger Bielefelder hielt sich gegen 15:50 Uhr in einem Bekleidungsgeschäft des Einkaufszentrums auf. Dort sprach ihn ein Mann in ausländischer Sprache an. In seiner Begleitung befanden sich eine Frau und ein Kind, deshalb vermutete der Bielefelder, dass dies eine Familie sei. Im Gespräch erklärten sie, nicht zu wissen, wie eine Banknote aussehe. Als der Bielefelder ihnen seine Geldscheine zeigte, lenkten sie ihn ab und entkamen anschließend mit den gestohlenen Geldscheinen.

Der südländisch aussehende Täter soll circa 40 Jahre alt, 180 cm groß und von dicklicher Statur sein. Er trug eine Mütze, eine rote Jacke und ging mit Gehhilfe. Seine südländisch aussehende Begleiterin soll ebenfalls circa 40 Jahre alt sein.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545- 0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell