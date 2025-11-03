PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei zieht zwei Tuning-Pkw eines Fahrers aus dem Verkehr

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Sieker - Innerhalb von acht Tagen, nämlich bereits am Dienstag, 21.10.2025, und am Dienstag, 28.10.2025, stoppten Beamte des Verkehrsdienstes der Polizei einen Bielefelder mit einem Fiat und einem BMW, die unter anderem unzulässige Änderungen des Fahrwerks aufwiesen. Bei den beiden Kontrollen bestand der Verdacht, dass der 20-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war.

Am 21.10.2025 hielten die Beamten den jungen Fahrer mit einem 20 Jahre alten Fiat Punto auf der Jöllenbecker Straße an. Durch die Tieferlegung des Fahrwerks schleiften bereits die Reifen. Ein Kraftfahrzeugsachverständiger stufte das Auto nach seiner Begutachtung als verkehrsunsicher ein. Damit wurde der Pkw zwangsweise stillgelegt und darf ohne erneute Überprüfung durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen nicht wieder zugelassen werden.

Eine Woche später trafen die Verkehrspolizisten erneut auf den 20-Jährigen, der am Vormittag mit einem BMW auf der Melanchthonstraße unterwegs war. Bei dem 3er BMW erkannten die Beamten eine defekte Abgasanlage und ein unzulässiges Fahrwerk, wodurch die vorgeschriebene Bodenfreiheit nicht mehr gegeben war.

Für das Fahren des verkehrsunsicheren Fiats und des defekten BMW sind jeweils Bußgelder in Höhe von 90 Euro und je ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister vorgesehen.

Ärzte entnahmen dem 20-Jährigen im Anschluss an die beiden Kontrollen Blutproben, um nachzuweisen, dass er unter dem Einfluss von Drogen gefahren war. Über das Verkehrskommissariat der Polizei wird nun die dauerhafte Entziehung der Fahrerlaubnis des 20-Jährigen angeregt.

Mit ihren Kontrollen wollen die Beamten des Verkehrsdienstes für mehr Verkehrssicherheit sorgen. Der Verkehrsdienst der Polizei Bielefeld verfügt hierzu über spezielle Ausrüstung und besonders fortgebildetes Fachpersonal, das sowohl Verstöße sanktioniert, als auch für Fragen zur verkehrssicheren Umrüstung von Fahrzeugen zur Verfügung steht.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tune-it-safe.de

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

