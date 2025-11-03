POL-BI: Einbrecher erbeutet Herrenfahrrad und Ski
Bielefeld (ots)
HC/ Bielefeld- Heepen- Zwischen Freitag, 31.10.2025, und Sonntagnachmittag, brach ein Täter in einen Kellerraum an der Potsdamer Straße ein und entkam mit seiner Beute unerkannt.
Ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses nahe der Straße Heeperholz, bemerkte gegen 16:00 Uhr am Sonntagnachmittag, dass im Keller die Tür zu seinem Kellerraum offenstand. Anschließend stellte er fest, dass der Täter ein gelb-schwarzes Herrenfahrrad der Marke Scott sowie ein Paar Fischer Ski gestohlen hatte.
Freitagabend war der Kellerraum noch unversehrt.
Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an das Kriminalkommissariat 33 unter 0521-545-0 zu wenden.
