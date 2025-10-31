PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Vermisster Bielefelder gefunden

Bielefeld (ots)

MD / Bielefeld / Brackwede - Der vermisste 32-jährige Mann wurde wohlbehalten angetroffen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Die Polizei Bielefeld bittet darum, das veröffentlichte Foto und die Angaben über die vermisste Person zu löschen.

Erste Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6149258

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

