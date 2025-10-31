Polizei Bielefeld

POL-BI: Hubschrauberpilot mit Laser geblendet

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Lippe / Schieder-Schwalenberg - Am Mittwoch, 29.10.2025, blendete ein unbekannter Täter einen Hubschrauber der Bundeswehr mit einem grünen Laser. Der Staatsschutz sucht Zeugen.

Gegen 21:15 Uhr kam es zu einem gefährlichen Eingriff in den Luftverkehr im Bereich Schieder-Schwalenberg. Ein unbekannter Täter strahlte mehrfach mit einem grünen Laserpointer auf einen Hubschrauber der Bundeswehr. Nach einer ersten Bewertung, hielt sich der Täter im Bereich Auf der Mühlenbreite auf. Die alarmierte Polizei konnte vor Ort keine tatverdächtigen Personen antreffen.

Die Polizei erinnert daran, dass es sich beim Blenden von Flugzeugen und Hubschraubern um eine Straftat handelt. Kommt es zu einer Blendung des Piloten, geht damit eine erhöhte Absturzgefahr einher.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu tatverdächtigen Personen beim Staatsschutz der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell