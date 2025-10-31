Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher-Trio schleicht durch Gärten

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Gadderbaum - Am Mittwoch, 29.10.2025, wurden Einbrecher bei dem Versuch ertappt, Fahrräder aus einer Garage an der Straße Am Lothberg zu stehlen.

Gegen 14:30 Uhr bemerkte ein Anwohner einen verdächtigen VW Passat in der Straße. Der Fahrer stellte das Fahrzeug ab und stieg zusammen mit zwei weiteren Personen aus. Die beiden Männer und die Frau gingen die Straße entlang und betraten die Gärten angrenzender Häuser. Der Bielefelder verständigte daraufhin die Polizei.

Die alarmierten Polizeibeamten trafen die 22-jährige Frau und die beiden 23- und 31-jährigen Männer in unmittelbarer Nähe an.

Im Fahrzeug fanden die Beamten diverses Aufbruchswerkzeug. Die Kennzeichen waren in Kassel als gestohlen gemeldet worden.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass eine Anwohnerin gegen 14:30 Uhr einen fremden Mann auf ihrem Grundstück bemerkt hatte, der sich an einer Garage zu schaffen machte. Dort hatte sie kurz zuvor Fahrräder abgestellt. Als sie die Person ansprach, entfernte sie sich. Das Vorhängeschloss hatte der Mann, der als Teil des Trios identifiziert wurden konnte, bereits aufgebrochen.

Die Personen mit bulgarischer Staatsbürgerschaft müssen sich nun unter anderem wegen des versuchten schweren Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell