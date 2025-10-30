Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte Meldung zu einem Polizeieinsatz in Sennestadt am Sonntag, 26.10.2025

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Der 62-jährige Bielefelder, der am Sonntag, 26.10.2025 mit einer Handgranate in einem Restaurant in Sennestadt aufgefallen war, muss die Untersuchungshaft antreten. Im Zuge der andauernden Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf eine schwere räuberische Erpressung, die von dem Bielefelder ausgegangen sein soll.

Wie berichtet betrat der 62-Jährige Bielefelder gegen 13:20 Uhr ein Restaurant am Lindemannplatz. Als er von dem Personal Alkohol forderte, dieser ihm jedoch verwehrt wurde, zeigte er ein Sprengmittel vor.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen begleitete ein Mitarbeiter den Mann vor die Tür. Dort forderte der 62-Jährige nochmals die Herausgabe von Alkohol. Er verleite seiner Forderung Nachdruck, indem er die Handgranate erneut vorzeigte. Im Verlauf der Tatausführung gelangte er an eine Flasche Vodka.

Aufgrund der neuen Erkenntnisse wird dem 62-Jährigen neben dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz nunmehr auch die schwere räuberische Erpressung vorgeworfen.

Ein Haftrichter erließ am Donnerstag, 30.10.2025, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 62-Jährigen. Der Bielefelder befindet sich noch immer in einem Krankhaus in stationärer Behandlung. Dort wurde ihm am Donnerstag, 30.10.2025, durch die Ermittler der Haftbefehl verkündet.

Spezialisten des LKA konnten mittlerweile vorab bestätigen, dass es sich bei dem Sprengmittel um eine umsetzungsfähige Handgranate handelt. Ein abschließendes Gutachten steht noch aus.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Bielefelder zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert. Die Analyse der Blutwerte steht ebenfalls aus.

1. Meldung: 26.10.2025, 16:13 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6145365

2. Meldung: 26.10.2025, 18:06 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6145387

3. Meldung: 27.10.2025, 13:15 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6145948

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell