Polizei Bielefeld

POL-BI: "Süßes oder es gibt Saures" - wo der Spaß an Halloween aufhört

Bielefeld (ots)

SR /Bielefeld - "Süßes oder es gibt Saures" - an Halloween, dem Abend vor Allerheiligen, in gruseligen Kostümen von Haus zu Haus zu ziehen, Süßigkeiten zu fordern und Streiche zu spielen, erfreut sich einiger Beliebtheit. Die Polizei appelliert an alle Grusel-Fans, Halloween friedlich und ohne Grenzüberschreitungen zu feiern.

Es gibt Streiche, die nicht spaßig, sondern strafbar sind. Sollten Streiche die Grenze zu Straftatbeständen überschreiten, drohen Konsequenzen. Wer beispielsweise den Briefkasten des Nachbarn mit Feuerwerkskörpern in Brand setzt, begeht eine Straftat. Auch wer Autos oder Hausfassaden mittels Farbe besprüht, muss mit einer Strafanzeige rechnen. Denn solche Streiche sind Sachbeschädigungen und keine Kavaliersdelikte und werden von der Polizei Bielefeld konsequent strafrechtlich verfolgt! Auch wer bei einem "Streich" nur dabei gewesen ist, muss möglicherweise mit Konsequenzen rechnen.

Die Bielefelder Polizei appelliert an Eltern: Sprechen Sie mit Ihren Kindern ganz gezielt darüber, wo der Spaß aufhört und der Ernst beginnt, damit es nicht zu unangenehmen Folgen kommt!

Alle, die an Halloween mit einer gruseligen Verkleidung und ihrer Forderung nach Süßem nicht so viel Erfolg haben, können vielleicht am Martinsabend mit einer leuchtenden Laterne und einem Martinslied eher überzeugen...

