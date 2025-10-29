PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einschleichdieb geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Polizeibeamte nahmen am Montag, 27.10.202, einen polizeibekannten Mann in Gewahrsam, der sich in eine Arztpraxis an der Straße Am Bahnhof geschlichen und Wertgegenstände gestohlen hatte. Der notorische Dieb wurde am Folgetag einem Haftrichter vorgeführt und musste die Untersuchungshaft antreten.

Mitarbeiter bemerkten den verdächtigen Mann am Montagnachmittag gegen 17: 45 Uhr in einer Arztpraxis und verständigten die Polizei. Sie stellten fest, dass der Mann die Räumlichkeiten für Mitarbeiter betreten hatte und dort unter anderem vier Geldbörsen, zwei Mobiltelefone und zwei Kopfhörer an sich genommen hatte.

Mit seiner Beute flüchtete er aus dem Gebäude. Dank einer detaillierten Personenbeschreibung konnten Polizisten den Mann an der Herbert-Hinnendahl-Straße ausfindig machen. Der polizeibekannte 26-Jährige ohne festen Wohnsitz und afghanischer Staatsangehörigkeit hatte einen Teil des Diebesguts aus der Praxis bei sich. In zwei Taschen, die sich in seiner Nähe befanden, hatte er gestohlene Kleidungsstücke gelagert.

Außerdem führte er die Beamten zu einem Spind am Hauptbahnhof, wo er ihnen weiteres Diebesgut aus der Arztpraxis aushändigte. Außerdem befand sich in dem Spind Diebesgut aus vorangegangen Straftaten, die noch nicht abschließend zugeordnet werden konnten.

Die Beamten nahmen den drogenabhängigen 26-Jährigen vorläufig fest und erstatteten Anzeige gegen ihn wegen Diebstahls. In der Vergangenheit war er bereits mehrfach wegen Eigentums- und Gewaltdelikte aufgefallen.

Am Dienstag, 28.10.2025, wurde der 26-Jährige einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete.

