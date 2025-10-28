PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Unfälle: Radfahrer stoßen mit Fußgängern zusammen

Bielefeld (ots)

FW - Bielefeld - Dornberg - Theesen - Am Monatag, 27. Oktober 2025, kam es auf der Schröttinghauser Straße und der Alten Jöllenbecker Straße im Bereich Köckerwaldzu zu Verkehrsunfällen, bei denen eine 48-jährige und eine 52-jährige Fußgängerin verletzt wurden.

Gegen 20:10 Uhr befuhr ein 53-jähriger Bielefelder mit seinem Pedelec den Geh- und Radweg der Schröttinghauser Straße in Richtung stadtauswärts, als er in einer Ausweichsituation mit der entgegenkommenden Fußgängerin aus Bielefeld kollidierte. Beide stürzten zu Boden, wobei die 48-Jährige leicht verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Radfahrer aus Bielefeld, gegen 18:50 Uhr, die unbeleuchtete Alte Jöllenbecker Straße bergab in Richtung Babenhauser Straße, als sein Fahrradlicht ausfiel. Kurz darauf trat vor ihm eine dreiköpfige Fußgängergruppe auf die Straße. Trotz Bremsversuchs kollidierte der Jugendliche mit einer 52-jährigen Frau aus Bielefeld, die dabei stürzte und sich leicht verletzte.

Sie wurde nach einer Erstversorgung durch den Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Radfahrer, der freiwillig keinen Helm trug, erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, benötigte jedoch keine stationäre Behandlung. Sein Fahrrad wurde bei dem Unfall beschädigt und war nicht mehr fahrbereit.

Zum Unfallzeitpunkt war es dunkel, die Fahrbahn nass und teilweise mit Laub bedeckt. Weder der Radfahrer noch die Fußgänger trugen reflektierende Kleidung oder Accessoires.

Sie selber können für mehr Sicherheit durch Sichtbarkeit im Straßenverkehr sorgen:

https://bielefeld.polizei.nrw/artikel/sicherheit-durch-sichtbarkeit-6

