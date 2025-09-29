Polizei Essen

POL-E: Essen: Junge Frau auf dem Nachhauseweg sexuell genötigt - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen:

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (28. September) wurde eine junge Frau auf dem Weg nach Hause an der Hohendahlstraße von einem Unbekannten festgehalten und sexuell genötigt. Der Tatverdächtige flüchtete. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 23:50 Uhr stieg die Frau am Essener Hauptbahnhof gemeinsam mit dem Unbekannten in den Bus der Linie N1 in Fahrtrichtung Gelsenkirchen. Beide verließen an der Haltestelle Heßlerstraße den Bus und gingen fußläufig in Richtung Hohendahlstraße. Der Unbekannte befand sich hinter der Frau, als er sie auf Höhe des dortigen Spielplatzes packte. Während er ihr mit einer Hand den Mund zuhielt, berührte er sie mit der anderen in sexueller Absicht. Da die Frau sich wehrte, um sich schlug und um Hilfe rief, ließ der Mann von ihr ab und flüchtete in Richtung Stapenhorststraße.

Die Polizei sucht dringend Zeugen, die Angaben zum Tatverdächtigen machen können. Dieser wurde wie folgt beschrieben:

- Männlich - Ca. 1,70 m groß - Kräftige Statur - Halbglatze - Dunkler Drei-Tage-Bart - Südländisches Erscheinungsbild - Bekleidet mit einer dunklen Jacke und einer dunklen Hose

Wenn Sie Hinweise zum Tatverdächtigen geben können oder etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei Essen telefonisch unter 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de /SoKo

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell