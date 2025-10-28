POL-BI: Verkehrsunfall mit Streifenwagen
Bielefeld (ots)
FW - Bielefeld - Brackwede - Bei einem Abbiegevorgang eines Streifenwagens, im Kreuzungsbereich der Kölner Straße und Uthmannstraße, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Vito und einem vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dabei wurde eine Bielefelderin am Samstag, 25.10.2025, leicht verletzt.
Die Streifenwagenbesatzung befuhr um 13:24 Uhr die Uthmannstraße in Richtung Cheruskerstraße und plante, nach rechts in die Kölner Straße abzubiegen. Hierbei stieß der Streifenwagen mit der von links kommenden Opel-Fahrerin zusammen.
Während die beiden Streifenbeamten unverletzt blieben, zog sich die 40-jährige Bielefelderin leichte Verletzungen zu, welche allerdings nicht ärztlich vor Ort behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.
Rückfragen von Journalisten bitte an:
Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld
Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222
E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/
Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0
Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell