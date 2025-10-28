Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Bielefeld (ots)

FW - Bielefeld - Brackwede - Bei einem Abbiegevorgang eines Streifenwagens, im Kreuzungsbereich der Kölner Straße und Uthmannstraße, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mercedes Vito und einem vorfahrtsberechtigten Opel Corsa. Dabei wurde eine Bielefelderin am Samstag, 25.10.2025, leicht verletzt.

Die Streifenwagenbesatzung befuhr um 13:24 Uhr die Uthmannstraße in Richtung Cheruskerstraße und plante, nach rechts in die Kölner Straße abzubiegen. Hierbei stieß der Streifenwagen mit der von links kommenden Opel-Fahrerin zusammen.

Während die beiden Streifenbeamten unverletzt blieben, zog sich die 40-jährige Bielefelderin leichte Verletzungen zu, welche allerdings nicht ärztlich vor Ort behandelt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell