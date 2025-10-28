PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: 27 Jahre alter BMW aus dem Verkehr gezogen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Hillegossen - Am Donnerstag, 23.10.2025, stoppten Polizisten des Verkehrsdienstes einen 3er BMW auf der Detmolder Straße, im Bereich der Hillegosser Straße. Das Auto wies deutliche Mängel auf und wurde stillgelegt.

Gegen 12:20 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 19-jährigen Bielefelder, der die Detmolder Straße mit einem 3er BMW Cabrio befuhr. Die Beamten und später ein Kfz-Sachverständiger stellten diverse Mängel fest.

Das Fahrwerk war zu tief gelegt. Am Unterboden war die Bodenfreiheit nur noch weniger als 5,5 cm. Der Abstand zum Boden muss mindestens 8 cm betragen. Beide Hinterreifen schliffen im Radkasten am Metall-Kotflügel, als Folge der extremen Tieferlegung. Drei der vier Reifen waren im Bereich des Profils und der Lauffläche so abgefahren, dass sie als blank bezeichnet werden konnten.

Eine Geräuschmessung ergab, dass die zugelassenen Geräuschentwicklung von 80 Dezibel mit gemessenen 96 Dezibel deutlich übertroffen wurde.

Der Gutachter stufte das Fahrzeug als "verkehrsunsicher" ein. Daraufhin wurde nach Rücksprache mit der KFZ-Zulassungsstelle der Stadt Bielefeld der BMW zwangsweise stillgelegt. Die Kennzeichen wurden entsiegelt. Die Weiterfahrt, auch mit "roten Überführungskennzeichen", untersagt.

Eine Wiederzulassung zum Straßenverkehr kann erst nach einer umfassenden Reparatur und der Erstellung einer "Vollabnahme mit Gutachten gemäß § 21 STVZO" erfolgen.

Der 19-jährige Bielefelder muss dazu nun mit einem Bußgeld und einer Eintragung im Fahreignungsregister in Flensburg rechnen.

Dieser Sachverhalt ist im Jahre 2025 die 40. Außerbetriebssetzung (Zwangsstillegung und Entsiegelung) eines Kraftfahrzeuges durch den Verkehrsdienst. Auch wenn in den Wintermonaten erfahrungsgemäß weniger getunte Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind, wird die Polizei auch weiter kritische Fahrzeugveränderungen überprüfen.

