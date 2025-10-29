PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-BI: GPS-Tracker führt zu gestohlenen Fahrrädern

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 28.10.2025, wurde ein gestohlenes Pedelec im Garten eines Bielefelders geortet. Polizisten fanden dort ein weiteres gestohlenes Rad.

Gegen 15:10 Uhr bemerkte eine 16-jährige Bielefelderin, dass ihr Pedelec an der Huberstraße, im Bereich zwischen der Bleichstraße und der Heeper Straße, gestohlen wurde. Als ihr Vater das Fahrrad durch einen verbauten GPS-Tracker ortete, fand er es unweit im Garten eines Mehrfamilienhauses wieder.

Die alarmierten Polizisten stießen im Garten auf ein weiteres gestohlenes Fahrrad. Ein tatverdächtiger Bewohner, ein 22-jähriger Bielefelder, konnte vor Ort angetroffen werden. Der Mann gab an, nicht zu wissen, woher die Pedelecs stammen würden.

Die 16-Jährige hat ihr Fahrrad zurückerhalten. Das zweite Fahrrad wurde sichergestellt. Die Eigentümerin wird es ebenfalls zurückerhalten.

