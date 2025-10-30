Polizei Bielefeld

POL-BI: Kontrollen an der "Tüte": Zwei Mal U-Haft

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Mittwochmorgen, 29.10.2025, wurde eine Dealerin an der sogenannten "Tüte" an der Herbert-Hinnendahl-Straße auf frischer Tat ertappt. Die polizeibekannte Frau ging in Untersuchungshaft.

Gegen 09:40 Uhr beobachteten Polizisten der Sonderkommission "Innenstadt" eine polizeibekannte 28-jährige Frau mit algerischer Staatsbürgerschaft an der Herbert-Hinnendahl-Straße. Dabei wurde festgestellt, dass sie mit Drogen handelt. Bei ihrer Durchsuchung stellten die Polizisten 30 Bubbles Kokain, verschreibungspflichtige Tabletten, zwei Röhrchen mit Crack und Geld in szenetypischer Stückelung sicher.

Die 28-Jährige ohne festen Wohnsitz wurde noch am Mittwoch dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau erließ.

Zudem ging am Freitag, 24.10.2025, ein 58-jähriger Mann mit deutscher Staatsbürgerschaft in Untersuchungshaft. Polizisten der Sonderkommission "Innenstadt" hatten den wohnungslosen Mann einen Tag zuvor an der "Tüte" durchsucht und Kokain, Heroin und Haschisch sichergestellt. Der Mann war in der Vergangenheit bereits als Konsument und als Händler von Betäubungsmitteln polizeilich in Erscheinung getreten.

