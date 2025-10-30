Polizei Bielefeld

POL-BI: Belohnung für Hinweise zu dem terroristischen Anschlag am 18.05.2025 in Bielefeld ausgesetzt

Bielefeld (ots)

Der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof, das Bundeskriminalamt und das Polizeipräsidium Bielefeld bitten um Mithilfe

MK / Bielefeld - Mitte - Die Ermittlungsbehörden wenden sich nach dem vierfachen Mordversuch im Bereich der Bielefelder Bar "Cutie" am Sonntag, den 18.05.2025, an die Öffentlichkeit. Bislang konnten zwei vom Tatverdächtigen genutzte Mobiltelefone noch nicht gefunden werden.

Die Ermittler fragen, wer Hinweise zu den vom Tatverdächtigen genutzten Mobiltelefonen der Marke Xiaomi Redmi 12 (hellblau) und Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ (schwarz) geben kann, oder ein solches Gerät gar in zeitlichem oder örtlichem Zusammenhang mit der Tat gefunden hat? Baugleiche Modelle sind auf einem aktuellen Fahndungsplakat abgedruckt.

Für Hinweise, die zur Ermittlung der gesuchten Gegenstände führen, hat der Generalbundesanwalt beim Bundesgerichtshof eine Belohnung von bis zu 1.000 Euro ausgesetzt. Die Zuerkennung und Verteilung erfolgt unter Ausschluss des Rechtswegs. Sie ist nicht für Amtspersonen bestimmt, zu deren Berufspflicht die Verfolgung von Straftaten gehört. Hinweise können vertraulich behandelt werden.

Wir bitten Sie, Ihre Hinweise der Polizei Bielefeld oder dem BKA unter:

+49 (0) 611 55 - 34001 und https://bka.hinweisportal.de/20250518-bielefeld

oder jeder anderen Polizeidienststelle mitzuteilen.

Presseanfragen in diesem Zusammenhang sind an die Pressestelle des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof (presse@generalbundesanwalt.de) zu richten.

