Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Acht unerlaubte Einreisen ins Bundesgebiet verhindert

Saarbrücken-Großrosseln-Kleinblittersdorf (ots)

Die wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen haben gestern zu acht Einreiseverweigerungen geführt. Alle Personen wurde wegen der unerlaubten Einreise bzw. des Versuches beanzeigt und nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Betroffen hiervon waren ein afghanischer (26) sowie ein bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger (42), die zwischen 07:30 und 08:00 Uhr am Grenzübergang in Kleinblittersdorf einzureisen versuchten. Gleichermaßen erging es einem 61-jähriger Türken und einem 34-jährigen Algerier, die gegen 10:00 bzw. 18:30 Uhr beim Einreiseversuch per PKW an der Goldenen Bremm kontrolliert wurden. In Großrosseln-Naßweiler wurden im Bereich Bremerhof zwischen 19:15 und 19:30 Uhr drei Männer festgestellt, die zu Fuß die Grenze nach Deutschland passierten. Sowohl der 22-jährige Algerier als auch die beiden Serben (20, 24) wurden nach Beendigung der Ermittlungen nach Frankreich zurückgewiesen. Zum Abschluss wurde an der Goldenen Bremm um 21:45 Uhr ein albanischer Staatsangehöriger überprüft, der in einer international verkehrenden Busverbindung reiste. Die Ermittlungen ergaben, dass sein ehemals gültiger Aufenthaltsstatus für den Schengenraum bereits seit 2023 abgelaufen war. Bei der Durchsuchung des 26-Jährigen wurde dann auch noch ein Führerschein aufgefunden, der als Totalfälschung eingestuft werden konnte. Ein zusätzliches Strafverfahren wegen Urkundenfälschung wurde eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell