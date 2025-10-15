PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei stellt aus Frankreich abgängigen Jugendlichen

  • Bild-Infos
  • Download

Großosseln - Saarbrücken (ots)

Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 19:15 Uhr am Grenzübergang Großrosseln-Naßweiler einen zu Fuß aus Frankreich kommenden jungen Mann. Zwar konnte er sich nicht ausweisen, jedoch machte er mündliche Angaben zu seiner Person. Diese führten bei der Überprüfung in den polizeilichen Fahndungssystemen zu einem Treffer, so dass die weiteren Maßnahmen in der Dienststelle an der Goldenen Bremm fortgeführt werden mussten. Wie die Ermittlungen ergaben, war der 17-Jährige seit dem Vortag aus einem Jugendheim in Frankreich abgängig. Da weder Erziehungsberechtigte noch das Jugendheim zu erreichen waren, kontaktierten die Polizisten das Jugendamt Saarbrücken. Dies nahm den Franzosen gegen Mitternacht in seine Obhut und wird die Übergabe an die französischen Stellen vornehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0681 8838077 - 1005
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

