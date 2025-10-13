Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Morgens in Großrosseln kontrolliert - abends nach Serbien abgeschoben

Großrosseln (ots)

Am vergangenen Freitag wurde ein 31-jähriger Serbe, der um 08:30 Uhr zu Fuß in Großrosseln unterwegs war, durch die Bundespolizei kontrolliert. Der Mann konnte sich zwar mit einem serbischen Reisepass ausweisen, jedoch verfügte er nicht über Dokumente, die seinen Aufenthalt im Schengenraum legitimierten. Im Rahmen weiteren Ermittlungen wurde festgestellt, dass er unter anderen Personalien durch die Zentrale Ausländerbehörde Darmstadt zur Abschiebung ausgeschrieben war. Nach Fertigung der entsprechenden Anzeigen wegen der unerlaubten Einreise und des unerlaubten Aufenthaltes im Bundesgebiet wurde der Mann in Abstimmung mit dem Regierungspräsidium Darmstadt gegen 18:00 Uhr zum Flughafen Frankfurt am Main verbracht, von wo aus er keine 14 Stunden nach seiner Kontrolle im Saarland auf dem Luftweg nach Serbien zurückgeschoben wurde.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell