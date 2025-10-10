Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert die trotz eines bestehenden Verbotes versuchte Einreise ins Bundesgebiet

Saarbrücken (ots)

Im Rahmen der temporär wiedereingeführten Grenzkontrollen wurden gestern Vormittag am Grenzübergang BAB Saarbrücken - Goldene Bremm die Reisenden einer Busfernverbindung kontrolliert. Hierbei wurde eine libanesische Familie festgestellt, die keine zur Einreise benötigten Dokumente vorlegen konnte. Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam zu Tage, dass die Familie erst kürzlich nach Spanien zurückgeschoben wurde und nun trotz eines bis 2030 bestehenden Einreise- und Aufenthaltsverbotes erneut in das Bundesgebiet einzureisen versuchte. Nach der Beanzeigung des Versuchs der unerlaubten Einreise und dem Abschluss weiterer Maßnahmen wurde die Familie nach Frankreich zurückgewiesen.

