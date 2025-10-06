Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert Schleusung und vollstreckt vier Haftbefehle

Trotz der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wurden die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen unvermindert fortgeführt.

Dabei wurde am frühen Samstagabend des 4. Oktober 22025 am Grenzübergang Großrosseln ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug kontrolliert. Neben dem 42-jährigen, französischen Fahrzeugführer befanden sich ein 31-jähriger Algerier und ein 18-jähriger Tunesier an Bord. Während sich der Fahrer ordnungsgemäß ausweisen konnte, verfügten die Begleiter nicht über die für eine Einreise in das Bundesgebiet erforderlichen Dokumente. Die beiden Männer wurden wegen unerlaubter Einreise beanzeigt und nach Abschluss der Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen. Der 42-jährige Fahrer wird sich auf ein Strafverfahren wegen des Einschleusens von Ausländern einstellen müssen, wobei hierüber die Staatsanwaltschaft abschließend entscheiden wird.

Weiterhin konnte die Bundespolizei vier Haftbefehle vollstrecken. Den Anfang machte ein 46-jähriger Pole, der am Mittag des 3. Oktober 2025 in der Saarbahn zwischen Hanweiler und Kleinblittersdorf festgestellt wurde. Er war von der Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zur Strafvollstreckung ausgeschrieben. Die Geldstrafe in Höhe von 3.323 Euro konnte der Mann begleichen, so dass ihm die Ersatzfreiheitsstrafe von 80 Tagen erspart blieb.

Am frühen Samstagmorgen wurde am Grenzübergang an der Metzer Straße in Saarbrücken ein 48-jähriger Franzose zur Einreise vorstellig. Er war durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zur Festnahme ausgeschrieben. Nach der erfolgten Mitnahme zur Dienststelle an der Goldenen Bremm und der dort folgenden Zahlung der Strafe in Höhe von 1.284,50 Euro kam auch er um die 30-tägige Haft herum und wurde um 04:00 Uhr auf freien Fuß entlassen.

Am Sonntagmorgen um 01:30 Uhr wurde in Großrosseln-Naßweiler ein französischer Staatsangehöriger, der sich auf deutscher Seite mit Zigaretten versorgen wollte, kontrolliert. Der 39-Jährige war durch die Staatsanwaltschaft Saarbrücken wegen Trunkenheit im Verkehr gesucht. Da er den haftbefreienden Betrag von 2.336,74 Euro nicht aufbringen konnte, wurde er nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Ottweiler verbracht, wo er seine 50-tägige Haft verbüssen wird.

Der vierte Haftbefehl wurde am Sonntag um die Mittagszeit in Überherrn, wo eine 38-jährige in die Kontrolle der Bundespolizisten geriet, vollstreckt. Die Staatsanwaltschaft Wiesbaden hatte gegen die deutsche Staatsangehörige wegen Bedrohung eine Geldstrafe in Höhe von 1.481 Euro verhängt. Da die Frau die Summe nicht begleichen konnte, wurde sie in die JVA Zweibrücken verbracht. Dort wird sie die nächsten 35 Tage verbringen.

