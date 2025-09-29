Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 45-Jährigen fest - Versuch der Einreise in das Bundesgebiet, trotz bestehenden Verbots

Saarbrücken (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen am Freitag, den 26. September 2025 gegen 23:15 Uhr, einen 45-jährigen Mann türkischer Staatsangehörigkeit fest, der über den Grenzübergang Saarbrücken Goldene-Bremm aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Kontrolle wies sich der Mann mit einem türkischen Reisepass aus, konnte allerdings keine anderen gültigen aufenthaltslegitimierenden Dokumente vorweisen. Zudem ergab die Überprüfung seiner Personalien eine Ausschreibung zur Festnahme sowie ein auf 3 Jahre befristetes Einreise- und Aufenthaltsverbot für die Bundesrepublik Deutschland.

Der Haftbefehl bestand aufgrund einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung. Die Ersatzfreiheitsstrafe von 33 Tagen konnte der Mann durch Zahlung von 985,30 Euro abwenden.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann nach Frankreich zurückgewiesen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell