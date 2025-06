Neuwied (ots) - Am Freitag, den 20. Juni 2025, findet von 12:00 bis 16:00 Uhr in der Miesgesweghalle in Linz am Rhein ein Bewerber- und Informationstag rund um den Polizeiberuf und das Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz statt. Was erwartet die Teilnehmenden? - Die Sporttests, die im Auswahlverfahren ...

2 Dokumente

mehr