Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fit Like a Cop! Bewerbertag für alle Interessenten ab 16 Jahren!

2 Dokumente

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 20. Juni 2025, findet von 12:00 bis 16:00 Uhr in der Miesgesweghalle in Linz am Rhein ein Bewerber- und Informationstag rund um den Polizeiberuf und das Studium bei der Polizei Rheinland-Pfalz statt.

Was erwartet die Teilnehmenden? - Die Sporttests, die im Auswahlverfahren und im Studium durchlaufen werden, können vor Ort ausprobiert werden - Ein Infostand, der über den Polizeiberuf, das Studium und die Bewerbungsvoraussetzungen informiert

Veranstaltungsort:

Miesgesweghalle Miesgesweg 1 53545 Linz am Rhein

Für wen? Alle interessierten Jugendlichen ab 16 Jahren

Was ist mitzubringen? Sportkleidung und Hallensportschuhe

WICHTIG! Falls unter 18 Jahre: unterschriebene Haftungsverzichtserklärung, kann auch vor Ort durch Erziehungsberechtigten unterschrieben werde (siehe unten)

---

Anmeldung:

Die Anmeldung kann formlos per E-Mail an folgende Adresse erfolgen: pilinz.einstellungsberatung@polizei.rlp.de

Muster für die formlose Anmeldung per E-Mail:

Betreff: Anmeldung zum Polizei-Bewerbertag am 20. Juni 2025

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit melde ich mich zum Polizei-Bewerbertag am 20. Juni 2025 in Linz am Rhein an.

Name: [Nachname] Vorname: [Vorname] Geburtsdatum: [TT.MM.JJJJ] Schule / Verein: [Name der Schule oder des Vereins] Ich bin über 18 Jahre alt. oder Ich bin unter 18 Jahre alt.

Hinweis: Wenn ich unter 18 Jahre alt bin, bringe ich die von einer erziehungsberechtigten Person unterschriebene Haftungsverzichtserklärung am Veranstaltungstag mit oder sende sie vorab eingescannt per E-Mail zurück. Die Verzichtserklärung kann auch am Tag selbst vor Ort unterschrieben werden.

Ich möchte gerne teilnehmen.

Mit freundlichen Grüßen

[Name]

Die Haftungsverzichtserklärung wird automatisch per E-Mail nach erfolgreicher Anmeldung zugesandt oder kann bei der Dienststelle in Linz am Rhein (Am Konvikt 1, 53545 Linz am Rhein) abgeholt werden.

Wir freuen uns auf dich!

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell