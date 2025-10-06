Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Fehlbedienung der Gepäckanlage am Saarbrücker Hauptbahnhof löst Polizeieinsatz aus

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 2. Oktober 2025, stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken um ca. 15:30 Uhr ein offenstehendes Gepäckfach an der Gepäckanlage im Hauptbahnhof Saarbrücken fest. Da der darin abgestellte Koffer verschlossen und kein Besitzer zu ermitteln war, wurde der Bereich zunächst geräumt und abgesperrt. Weil auch eine Lautsprecherdurchsage nicht zum Erfolg führte, wurde vorhandenes Videomaterial ausgewertet, wobei drei junge Frauen, welche anschließend in Richtung Innenstadt den Bahnhof verliessen, beim Abstellen des Koffers zu erkennen waren. Mittels Sprengstoffspürhund und einem Entschärfer-Team der Bundespolizei aus Frankfurt, welches aus Anlass der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vor Ort war, konnte das Gepäckstück als unbedenklich eingestuft und die Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Gegen 16:45 Uhr kehrten die indischen Frauen im Alter von 19, 22 und 27 Jahren in den Hauptbahnhof zurück. Bei der sich anschließenden Befragung entschuldigten sie sich für ihr Verhalten, welches offensichtlich einer Fehlbedienung geschuldet war. In den weiteren Ermittlungen wird nun geprüft, inwieweit die entstandenen Polizeikosten den Verursacherinnen in Rechnung gestellt werden.

