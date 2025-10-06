PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Fehlbedienung der Gepäckanlage am Saarbrücker Hauptbahnhof löst Polizeieinsatz aus

Saarbrücken (ots)

Am vergangenen Donnerstag, 2. Oktober 2025, stellte eine Streife der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken um ca. 15:30 Uhr ein offenstehendes Gepäckfach an der Gepäckanlage im Hauptbahnhof Saarbrücken fest. Da der darin abgestellte Koffer verschlossen und kein Besitzer zu ermitteln war, wurde der Bereich zunächst geräumt und abgesperrt. Weil auch eine Lautsprecherdurchsage nicht zum Erfolg führte, wurde vorhandenes Videomaterial ausgewertet, wobei drei junge Frauen, welche anschließend in Richtung Innenstadt den Bahnhof verliessen, beim Abstellen des Koffers zu erkennen waren. Mittels Sprengstoffspürhund und einem Entschärfer-Team der Bundespolizei aus Frankfurt, welches aus Anlass der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit vor Ort war, konnte das Gepäckstück als unbedenklich eingestuft und die Absperrmaßnahmen wieder aufgehoben werden. Gegen 16:45 Uhr kehrten die indischen Frauen im Alter von 19, 22 und 27 Jahren in den Hauptbahnhof zurück. Bei der sich anschließenden Befragung entschuldigten sie sich für ihr Verhalten, welches offensichtlich einer Fehlbedienung geschuldet war. In den weiteren Ermittlungen wird nun geprüft, inwieweit die entstandenen Polizeikosten den Verursacherinnen in Rechnung gestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Presse- / Öffentlichkeitsarbeit
Patrick Thiery
Telefon: 0681 8838077 - 1005
E-Mail: bpoli.saarbruecken.oea@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Es wird gebeten, bei Veröffentlichungen von einer namentlichen
Benennung der aufgeführten Kontaktperson Abstand zu nehmen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Saarbrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Saarbrücken
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 16:34

    BPOLI-SB: Bundespolizei verhindert Schleusung und vollstreckt vier Haftbefehle

    Saarbrücken-Großrosseln-Überherrn (ots) - Trotz der Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit wurden die vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen unvermindert fortgeführt. Dabei wurde am frühen Samstagabend des 4. Oktober 22025 am Grenzübergang Großrosseln ein aus Frankreich kommendes Fahrzeug kontrolliert. Neben dem 42-jährigen, ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:57

    BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt gesuchten 35-Jährigen fest

    Saarbrücken (ots) - Am Dienstag, den 1. Oktober 2025, kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizei mit den Kolleginnen und Kollegen der Gendarmerie einen 35-jährigen französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Naßweiler-Bremerhof. Die Überprüfung im polizeilichen Informationssystem ergab eine Ausschreibung zur Festnahme wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er wurde vorläufig festgenommen und zur Dienststelle ...

    mehr
  • 01.10.2025 – 13:55

    BPOLI-SB: Bundespolizei nimmt 37-Jährigen fest - Wiedereinreisesperre missachtet

    Saarbrücken (ots) - Einsatzkräfte der Bundespolizei nahmen am Dienstag, den 30. September 2025 gegen 15:30 Uhr, einen 37-jährigen algerischen Staatsangehörigen fest, der mit einem grenzüberschreitenden Reisebus aus Frankreich nach Deutschland einreisen wollte. Bei der Kontrolle in Saarbrücken-Goldene Bremm legte der Mann den Einsatzkräften lediglich ein Foto ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren