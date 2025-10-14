Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei unterbindet Fortführung einer Trunkenheitsfahrt

Saarlouis-Überherrn

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken stellen am gestrigen Abend gegen 18:45 Uhr am Grenzübergang in Überherrn einen Mann fest, der in seinem abgeparkten Auto schlief. Bei der Überprüfung kam den Beamten ein deutlicher Alkoholgeruch entgegen, der nach eigenen Angaben des 43-Jährigen aus einer Firmenfeier in einer nahe gelegenen Gaststätte resultierte. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte eine Zeugin ausfindig gemacht werden, die den deutschen Staatsangehörigen bei der Wegfahrt mit seinem Auto von der Gaststätte beobachtet hatte. Da die freiwillig durchgeführte Atemalkoholkontrolle des in Frankreich wohnhaften Mannes einen Wert von 2,07 Promille ergab, wird er sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

