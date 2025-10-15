Bundespolizeiinspektion Saarbrücken

BPOLI-SB: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle

Saarlouis-Überherrn-Perl (ots)

Im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Saarbrücken gegen 13:30 Uhr des gestrigen Tages am Grenzübergang in Überherrn den Fahrer eines aus Frankreich kommenden PKW. Bei der Überprüfung des 26-jährigen Kosovaren kam heraus, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis bestand. Der in Frankreich wohnhafte Mann konnte um 17:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen, nachdem die Zahlung der verhängten Geldstrafe in Höhe von 1281 Euro vorgenommen wurde. Gegen 23:30 Uhr wurde im Bereich der BAB 8 - Rastplatz Moseltal ein aus Luxemburg eingereister PKW der Kontrolle zugeführt. Auch hier bestand gegen den Beifahrer ein Vollstreckungshaftbefehl und wieder war ein kosovarischer Staatsangehöriger betroffen. Der 27-jährige, im Saarland wohnhafte Mann konnte mit Hilfe eines Freundes die verhängte Geldstrafe in Höhe von 850 Euro begleichen und durfte gegen 01:00 Uhr seine Fahrt fortsetzen.

