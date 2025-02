Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Barmstedt - Mehrere Bürger bitten die Polizei um Hilfe gegen Bettler an der Haustür - Polizei gibt Präventionshinweise

Barmstedt (ots)

Am 20.02.2025 (Donnerstag) ist es in den Vormittagsstunden zu zahlreichen Anrufen bei der Polizei gekommen. Hintergrund war eine Gruppe von Bettlern, die in aggressiver und für die Anrufer belastender Weise an der Haustür bettelten und sich nur schwer abweisen ließen. Durch die Polizeistation Barmstedt wurde mitgeteilt, dass vorwiegend ältere Mitbürger zu den Anrufern zählten.

Die eingesetzten Beamten konnten im Rahmen einer Fahndung die verantwortliche Gruppe antreffen. Insgesamt wurde bei neun Personen die Personalien festgestellt. Hinweise auf begangenen Straftaten haben die kontrollierenden Beamten nicht erlangt. Die Gruppe verließ anschließend mit ihrem Fahrzeug den Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Barmstedt in unbekannte Richtung.

Es gibt einige Tipps, die jeder beherzigen kann und die ihre Polizei Ihnen mit auf den Weg geben möchte:

- Bevor die Tür geöffnet wird, sollte man sich den Besucher durch den Türspion oder Fenster anschauen. - Ein Sperrriegel an der Tür schafft zusätzliche Sicherheit. Bei Unbekannten die Tür zunächst nur bei vorgelegtem Sperrriegel öffnen - Fremde sollten nicht in die Wohnung gelassen werden. Dies gilt vor allem dann, wenn diese uneingeladen erscheinen und man sich allein in der Wohnung aufhält. Die fremde Person sollte gebeten werden, zu einem späteren Zeitpunkt wiederzukommen, wenn auch Freunde oder Familienangehörige zugegen sind. - Wird die Person zudringlich, sollte man selbst auch resolut auftreten, mit starker Stimme sprechen und wenn nötig Hilfe rufen. - Hierzu steht immer der Notruf unter 110 zur Verfügung.

