POL-BI: Raub im Ravensberger Park

MK / Bielefeld - Mitte - Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu einem Raub von Bargeld und eines Handys am Mittwochabend, 29.10.2025, im Ravensberger Park machen können.

Ein 54-jähriger obdachloser Mann erschien mit Verletzungen im Gesichtsbereich auf der Polizeiwache Ost, um eine Anzeige zu erstatten. Nach seiner Aussage ging er gegen 18:00 Uhr durch den Ravensberger Park und erhielt plötzlich einen Faustschlag, wodurch er gestürzt sei. Als der 54-Jährige am Boden lag, habe ihm der Unbekannte eine größere Menge Bargeld und sein Mobiltelefon abgenommen. Aufgrund seines Alkoholkonsums konnte er keine weiteren detaillierten Angaben machen. Er ließ sich durch Rettungssanitäter medizinisch versorgen, die Mitfahrt in eine Krankenhausambulanz lehnte er ab.

Hinweise zu diesem Raub bitte an das Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 13 / 0521/545-0

