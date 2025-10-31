Polizei Bielefeld

POL-BI: Zigarettenautomat aufgebrochen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Stieghorst - Am Mittwoch, 29.10.2025, brachen unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Danziger Straße auf. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 17:40 Uhr wurde die Polizei darüber informiert, dass ein Zigarettenautomat an der Danziger Straße, in Höhe der Kolberger Straße, aufgebrochen wurde. Bislang ist unklar, ob die Täter Beute gemacht haben.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

