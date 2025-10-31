POL-BI: Auto von Wiederholungstäter sichergestellt
Bielefeld (ots)
MK - Bielefeld - Sieker - Weil ein Autofahrer und sein Kind nicht angeschnallt waren, wurden Streifenbeamte am Donnerstagmorgen, 30.10.2025, auf einen Hyundai Pkw aufmerksam.
Der 34-jährige Bielefelder mit griechischer Staatsangehörigkeit war gegen 10:45 Uhr mit einer Frau und einem Kind auf der Oldentruper Straße stadteinwärts unterwegs. Als die Beamten den Hyundai stoppten, stand sein Kleinkind auf einem Rücksitz und der Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht benutzt.
Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige keinen Führerschein besaß und erst vor drei Tagen als Fahrer eines Pkw angezeigt wurde. Weil sich der Halter des Hyundai im Ausland befand und damit der Autofahrer den Pkw nicht erneut benutzen kann, beauftragten die Beamten einen Abschleppdienst mit der Fahrzeugsicherstellung. Dazu mussten alle Personen das Auto verlassen und ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Der 34-Jährige wurde erneut angezeigt.
