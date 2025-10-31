PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Auto von Wiederholungstäter sichergestellt

Bielefeld (ots)

MK - Bielefeld - Sieker - Weil ein Autofahrer und sein Kind nicht angeschnallt waren, wurden Streifenbeamte am Donnerstagmorgen, 30.10.2025, auf einen Hyundai Pkw aufmerksam.

Der 34-jährige Bielefelder mit griechischer Staatsangehörigkeit war gegen 10:45 Uhr mit einer Frau und einem Kind auf der Oldentruper Straße stadteinwärts unterwegs. Als die Beamten den Hyundai stoppten, stand sein Kleinkind auf einem Rücksitz und der Fahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht benutzt.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 34-Jährige keinen Führerschein besaß und erst vor drei Tagen als Fahrer eines Pkw angezeigt wurde. Weil sich der Halter des Hyundai im Ausland befand und damit der Autofahrer den Pkw nicht erneut benutzen kann, beauftragten die Beamten einen Abschleppdienst mit der Fahrzeugsicherstellung. Dazu mussten alle Personen das Auto verlassen und ihren weiteren Weg zu Fuß fortsetzen. Der 34-Jährige wurde erneut angezeigt.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

