Polizei Bielefeld

POL-BI: Sprung ins Wasser zwecklos

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Schildesche - Bereits am Dienstagabend, 28.10.2025, schwamm ein ertappter Tatverdächtiger auf seiner Flucht durch ein Gewässer, das an den Obersee angrenzt. Auf der gegenüberliegenden Uferseite nahmen ihn Streifenbeamte in Empfang.

Ein 40-jähriger Anwohner verständigte gegen 22:30 Uhr die Polizei, weil er einen unbekannten Mann sah, der versuchte, eine Autotür eines abgestellten Autos zu öffnen.

Als die gerufenen Polizisten an der Talbrückenstraße eintrafen, entdeckten sie den, vom Zeugen beschriebenen Mann, in einem Gebüsch an der Einmündung Auf der Feldbrede. Bei ihrer Annäherung gab er sein Versteck auf und lief in Richtung des Obersees.

Die Beamten folgten dem Verdächtigen und sahen, wie er in einen Teich zwischen der Talbrückenstraße und der Straße Am Obersee sprang. Bei der weiteren Verfolgung zogen es die Polizisten vor, den Landweg zu nutzen. Sie warteten auf den Tatverdächtigen, bis er aus dem Wasser gestiegen war. Bei dem 45-jährigen Bielefelder entdeckten die Beamten ein Tütchen mit weißem Pulver, wobei es sich um Amphetamin handeln soll. Er wurde angezeigt und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam.

