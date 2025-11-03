Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter nach Geldautomatensprengung in Paderborn flüchtig

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Paderborn- Dahl- Am Montag, 03.11.2025, sprengten Unbekannte einen Geldautomaten in einer Bank an der Straße Am Langen Hahn in Paderborn. Den Tätern gelang mit einem dunklen Fahrzeug die Flucht. Die Polizei sucht Zeugen.

Mehrere Anwohner meldeten der Polizei Paderborn gegen 04:15 Uhr telefonisch die Geldautomatensprengung. Die eingetroffenen Polizisten sperrten das Umfeld des Geschäftsgebäudes mit der beschädigten Bankfiliale großräumig ab. Derzeit bestehen noch Sperrung an der Straße Am Stadtberg/ Im Sudahl und Am Stadtberg/ Brakenberg. Personen kamen bei der Sprengung nicht zu Schaden. Das Gebäude wurde stark beschädigt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Kriminalkommissariat 21 des Polizeipräsidiums Bielefeld.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen gelang den Täter mit einem dunklen Fahrzeug die Flucht. Ob sie Beute erlangten ist derzeit noch unbekannt.

Sollten Fotos oder Videos des Tatgeschehens vorliegen, laden Sie diese bitte im Hinweisportal der Polizei NRW hoch: https://nrw.hinweisportal.de/

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe: Informieren Sie die Polizei, wenn Ihnen das flüchtende dunkel Fahrzeug aufgefallen sein sollte. Haben Sie verdächtige Beobachtungen im ländlichen Umland des Tatortes gemacht, womöglich Bewegungen an verlassenen Gebäuden oder Scheunen wahrgenommen, dann geben Sie diese Informationen an die Polizei weiter.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 21 unter 0521-545-0 zu melden.

