Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Fake mit Finanztipps von Politikern

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Stadtgebiet- Die Polizei Bielefeld erinnert: Vertrauen Sie bei einer Geldanlage nicht allein auf die angebliche Werbung bekannter Persönlichkeiten! Eine Bielefelderin sah Mitte August im Internet eine Sendung, in der ein namhafter Politiker einer bekannten Politikerin das Geheimnis ihres Reichtums entlockte.

In der Sendung wurde auch eine Telefonnummer angezeigt, die die Bielefelderin anrief. Anschließend erhielt sie einen Rückruf eines Herrn, der sie aufforderte, zunächst 245 Euro auf ein Konto, welches er ihr benannte, einzuzahlen. Nachdem sie dies getan hatte, erhielt sie einen Anruf eines angeblichen Brokers. Dieser bot der Bielefelderin diverse Investitionsmöglichkeiten an und gewann in den Gesprächen das Vertrauen der Frau. So tätigte die Bielefelderin weitere Überweisungen auf verschiedene Konten.

Als ihr vorgegaukelt wurde, dass ihr Anlagevermögen auf knapp 95500 Euro angewachsen sei, forderte die Bielefelderin die Auszahlung der Anlage. Nachdem sie eine Zusage der Auszahlung per E-Mail erhalten hatte, ging jedoch kein Geld auf ihrem Konto ein. Die Bielefelderin rief schließlich bei der BaFin an, die ihr eröffneten, dass sie Opfer eines Anlage Betruges geworden war.

Die Polizei erinnert: Recherchieren Sie zunächst gründlich, bevor Sie Geld investieren. Prüfen Sie sorgfältig Quellen, in denen bekannte Persönlichkeiten mit Anlage-Empfehlungen zitiert werden und informieren Sie sich im Internet über Warnungen oder Beschwerden zu der Anlageform. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bietet auf ihrer Website Informationen zu unseriösen Anbietern.

